Умер основатель рок-группы Van Halen

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Американский гитарист, основатель рок-группы Van Halen Эдвард ван Хален скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Twitter.
Умер основатель рок-группы Van Halen
  • globallookpress.com
  • © Igor Vidyashev

«Не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален этим утром проиграл долгую и трудную борьбу с раком», — говорится в сообщении.

Гитарист обладал особой техникой игры — тэппингом. В 1972 году вместе со своим братом Алексом он основал группу Van Halen. 

Ван Хален попал в первую десятку величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone. В 2007 году его включили в Зал славы рок-н-ролла.

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