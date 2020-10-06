Умер основатель рок-группы Van Halen

Американский гитарист, основатель рок-группы Van Halen Эдвард ван Хален скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Twitter.

«Не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален этим утром проиграл долгую и трудную борьбу с раком», — говорится в сообщении.

Гитарист обладал особой техникой игры — тэппингом. В 1972 году вместе со своим братом Алексом он основал группу Van Halen.

Ван Хален попал в первую десятку величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone. В 2007 году его включили в Зал славы рок-н-ролла.