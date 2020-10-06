Южно-Сахалинск примет участие в «Тотальном диктанте»
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Об этом сообщает astv.ru.
Предусмотрено три площадки: музей книги Чехова, музейно-мемориальный комплекс «Победа» и исторический парк «Россия — моя история».
«Штаб разработал разные сценарии, которые учитывают эпидситуацию в разных точках мира. Если в Южно-Сахалинске она изменится, зарегистрированным участникам предложат новый формат, о котором сообщат дополнительно», — заявили в пресс-службе музея.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области провели акцию «Диктант Победы».