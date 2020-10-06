Валентина Панина рассказала, как провела режим самоизоляции

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Заслуженная артистка России, актриса Театра имени Комиссаржевской Валентина Панина рассказала, как провела режим самоизоляции.
Валентина Панина рассказала, как провела режим самоизоляции
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«У Шекспира в «Гамлете» есть такое выражение: «Повернул глаза зрачками в душу». И я решила последовать этому совету, воспользоваться неожиданной паузой и посмотреть, что происходит со мной в моём ближнем и дальнем круге», — заявила Панина в беседе с «Петербургским дневником».

По словам актрисы, она много читала и думала, а также прочла и записала много произведений классиков и современных авторов, к примеру, стихи Александры Очировой и рассказы Михаила Грушевского.

Ранее актриса Наталья Суркова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, чем занималась во время режима самоизоляции.

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