Новая Голландия готовится к переходу на зимний сезон

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В Санкт-Петербурге Новая Голландия объявила о начале подготовки к зимнему сезону и открытию катка.
Новая Голландия готовится к переходу на зимний сезон
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Об этом сообщает kp.ru.

Из-за этого на острове закроют большой газон и спортивную площадку для стритбола.

«Посетители по-прежнему могут гулять в травяном саду и на Садовой аллее, играть в петанк и пинг-понг, читать книжку в кресле на малом газоне и весело проводить время с детьми на площадке «Фрегата». Парк открыт с 09:00 до 22:00 с понедельника по четверг и с 09:00 до 23:00 с пятницы по воскресенье», — сообщает пресс-служба Новой Голландии.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщило о закрытии на зиму светомузыкального фонтана в Ижевске.

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