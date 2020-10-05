Синоптики предупредили о дождях в Петербурге

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Атмосферный фронт принёс в Санкт-Петербург интенсивные дожди.
Синоптики предупредили о дождях в Петербурге
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

Об этом пишет сайт kp.ru.

«В воскресенье к нам пришёл атмосферный фронт и с понедельника начнутся интенсивные дожди», — сказал главный синоптик города Александр Колесов.

Резкого похолодания не будет, дневные температуры ожидаются +10°С... +15°С.

Осадки будут то прекращаться, то начинаться вновь. Такой погода будет до конца недели, прогнозируют синоптики.

5 октября в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Днём пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура воздуха утром +12°С...+14°С, днём +15°С...+17°С. Атмосферное давление будет понижаться.

По сообщениям портала URA.RU, в Тюменской области с 5 октября началось резкое похолодание.

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