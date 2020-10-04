Основатель Kenzo Кендзо Такада скончался во Франции

Японский модельер Кендзо Такада, создавший бренд Kenzo, скончался во Франции в возрасте 81 года. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на его пресс-службу.

«Кендзо Такада скончался 4 октября 2020 года в Американском госпитале в Нёйи-сюр-Сен в связи с COVID-19», — приводит газета сообщение.

Mort du créateur Kenzo Takada, fondateur de la marque Kenzo, des suites du Covid-19 https://t.co/9oEDwarB5P — Le Monde (@lemondefr) October 4, 2020

Такада родился в японской префектуре Хёго в 1939 году. Он переехал в Париж в 1965 году, а в 1970-м основал свой бренд и открыл бутик.

В настоящее время Kenzo выпускает мужскую, женскую и детскую одежду, аксессуары и парфюмерию. Материнской компанией бренда является LVMH.