Основатель Kenzo Кендзо Такада скончался во Франции

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Японский модельер Кендзо Такада, создавший бренд Kenzo, скончался во Франции в возрасте 81 года. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на его пресс-службу.
Основатель Kenzo Кендзо Такада скончался во Франции
  • Reuters

«Кендзо Такада скончался 4 октября 2020 года в Американском госпитале в Нёйи-сюр-Сен в связи с COVID-19», — приводит газета сообщение.

Такада родился в японской префектуре Хёго в 1939 году. Он переехал в Париж в 1965 году, а в 1970-м основал свой бренд и открыл бутик.

В настоящее время Kenzo выпускает мужскую, женскую и детскую одежду, аксессуары и парфюмерию. Материнской компанией бренда является LVMH.

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