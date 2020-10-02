Пугачёва сообщила о смерти музыканта Кальянова

Умер советский и российский музыкант, певец, звукорежиссёр Александр Кальянов, ему было 73 года. О смерти музыканта сообщила певица Алла Пугачёва в своём Instagram.

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«Ушёл из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни», — рассказала Пугачёва. Как сообщило РИА Новости, Александр Кальянов с 1978 года работал звукорежиссёром в группе «Шестеро молодых». Также он дебютировал в качестве певца на «Рождественских встречах» Пугачёвой. Отмечается, что он гастролировал по России и другим странам. В начале сентября умер бывший солист российской группы «Ласковый май» Александр Прико.