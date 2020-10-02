Пугачёва сообщила о смерти музыканта Кальянова
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«Ушёл из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни», — рассказала Пугачёва.
Как сообщило РИА Новости, Александр Кальянов с 1978 года работал звукорежиссёром в группе «Шестеро молодых».
Также он дебютировал в качестве певца на «Рождественских встречах» Пугачёвой.
Отмечается, что он гастролировал по России и другим странам.
В начале сентября умер бывший солист российской группы «Ласковый май» Александр Прико.