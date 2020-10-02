Пугачёва сообщила о смерти музыканта Кальянова

Короткая ссылка
Умер советский и российский музыкант, певец, звукорежиссёр Александр Кальянов, ему было 73 года. О смерти музыканта сообщила певица Алла Пугачёва в своём Instagram.
Пугачёва сообщила о смерти музыканта Кальянова
  • © Страница Аллы Пугачёвой
  • Instagram

«Ушёл из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни», — рассказала Пугачёва.

Как сообщило РИА Новости, Александр Кальянов с 1978 года работал звукорежиссёром в группе «Шестеро молодых». 

Также он дебютировал в качестве певца на «Рождественских встречах» Пугачёвой. 

Отмечается, что он гастролировал по России и другим странам.

В начале сентября умер бывший солист российской группы «Ласковый май» Александр Прико.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить