Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Приморье

Короткая ссылка
По прогнозам синоптиков Приморья, погода в регионе ухудшится в ночь на 5 октября. Циклон принесёт с собой дожди и «заряды снега».
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Приморье
  • © Евгений Биятов / РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

По информации «Примпогоды», в ночь на воскресенье, 4 октября, похолодает на 1—3 °С, к утру начнутся осадки. Температурный фон будет равен +12…+17 °С.

С 5 октября в регионе ночной температурный фон составит +1…+9 °С, местами — ниже 0 °С.

«На большей части Приморья пройдут осадки, ночью в некоторых районах сильные. В нижней тропосфере с северными потоками придёт холодная воздушная масса. Осадки в основном пройдут в виде дождя, но в горных районах, особенно на перевалах, не исключены заряды снега. Усилится северный ветер», — говорят синоптики.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал в беседе с URA.RU о погоде в регионах России в начале октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить