Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Приморье

По прогнозам синоптиков Приморья, погода в регионе ухудшится в ночь на 5 октября. Циклон принесёт с собой дожди и «заряды снега».

Об этом сообщает vostokmedia.com.

По информации «Примпогоды», в ночь на воскресенье, 4 октября, похолодает на 1—3 °С, к утру начнутся осадки. Температурный фон будет равен +12…+17 °С.

С 5 октября в регионе ночной температурный фон составит +1…+9 °С, местами — ниже 0 °С.

«На большей части Приморья пройдут осадки, ночью в некоторых районах сильные. В нижней тропосфере с северными потоками придёт холодная воздушная масса. Осадки в основном пройдут в виде дождя, но в горных районах, особенно на перевалах, не исключены заряды снега. Усилится северный ветер», — говорят синоптики.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал в беседе с URA.RU о погоде в регионах России в начале октября.