На торги в Лондоне выставлена считавшаяся утерянной картина Рериха

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Картина Николая Рериха «Печоры. Вход в монастырь», которая на протяжении более 115 лет считалась утерянной, выставлена на торги аукционного дома MacDougall’s.
На торги в Лондоне выставлена считавшаяся утерянной картина Рериха
  • РИА Новости
  • © Игнатович

«Появление данного произведения на торгах — знаковое событие для русского арт-рынка», — цитирует РИА Новости главу дома Уильяма Макдугалла.

По его словам, уникальность этой картины заключается в том, что это монументальная работа, написанная на холсте.

Данное полотно было написано Рерихом во время поездок по России в 1903—1904 годах.

Торги пройдут 15 октября.

17 ноября 2019 года в ходе торгов аукционного дома «Литфонд» картину Марка Шагала «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак» продали за 10 млн рублей.

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