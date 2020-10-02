На торги в Лондоне выставлена считавшаяся утерянной картина Рериха

Картина Николая Рериха «Печоры. Вход в монастырь», которая на протяжении более 115 лет считалась утерянной, выставлена на торги аукционного дома MacDougall’s.

«Появление данного произведения на торгах — знаковое событие для русского арт-рынка», — цитирует РИА Новости главу дома Уильяма Макдугалла.

По его словам, уникальность этой картины заключается в том, что это монументальная работа, написанная на холсте.

Данное полотно было написано Рерихом во время поездок по России в 1903—1904 годах.

Торги пройдут 15 октября.

17 ноября 2019 года в ходе торгов аукционного дома «Литфонд» картину Марка Шагала «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак» продали за 10 млн рублей.