На торги в Лондоне выставлена считавшаяся утерянной картина Рериха
- РИА Новости
- © Игнатович
«Появление данного произведения на торгах — знаковое событие для русского арт-рынка», — цитирует РИА Новости главу дома Уильяма Макдугалла.
По его словам, уникальность этой картины заключается в том, что это монументальная работа, написанная на холсте.
Данное полотно было написано Рерихом во время поездок по России в 1903—1904 годах.
Торги пройдут 15 октября.
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