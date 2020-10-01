На Ставрополье рассказали о находках археологов

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Под Кисловодском археологи нашли большое количество керамической посуды, в том числе фрагменты со штампами мастерских IV—V вв. нашей эры. Артефакты передадут в музей после реставрации.
На Ставрополье рассказали о находках археологов
  • globallookpress.com

Об этом пишет pobeda26.ru.

Археолог научно-исследовательского центра ООО «Наследие» Владимир Руденко рассказал о находках.

«Материала очень много: что-то нужно склеить, что-то — отреставрировать. Для отчёта мы их должны обработать — отфотографировать, отрисовать, описать и только после этого отправить в музей. Отчёт также занимает довольно много времени. Сейчас у нас полевой сезон, а отчётами мы занимаемся поздней осенью или зимой», — прокомментировал Владимир Руденко.

Находки поступят в музей «Крепость» в Кисловодске, когда окончится камеральная обработка, примерно через полгода.

Как ранее писал сайт газеты «Известия», в Хакасии во время раскопок кургана археологи обнаружили неразграбленное скифское захоронение.

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