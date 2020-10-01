МЧС предупреждает о заморозках в Ленинградской области

Короткая ссылка
В Ленинградской области в ночь на 2 октября ожидаются первые заморозки.
МЧС предупреждает о заморозках в Ленинградской области
  • Pixabay

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на МЧС по региону.

«Температура воздуха ночью +4...+9 °С, местами до 0 °С. Ночью и утром местами туман», — говорится в сообщении.

Днём в Ленобласти ожидается продолжение бабьего лета. По прогнозу синоптиков, будет переменная облачность без дождей. Ветер юго-восточный, восточный 4—9 м/с. Температура воздуха +14...+19 °С.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал в беседе с URA.RU о погоде в регионах России в начале октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить