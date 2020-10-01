МЧС предупреждает о заморозках в Ленинградской области

В Ленинградской области в ночь на 2 октября ожидаются первые заморозки.

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на МЧС по региону.

«Температура воздуха ночью +4...+9 °С, местами до 0 °С. Ночью и утром местами туман», — говорится в сообщении.

Днём в Ленобласти ожидается продолжение бабьего лета. По прогнозу синоптиков, будет переменная облачность без дождей. Ветер юго-восточный, восточный 4—9 м/с. Температура воздуха +14...+19 °С.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал в беседе с URA.RU о погоде в регионах России в начале октября.