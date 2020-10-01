Метеоролог рассказал о ситуации с тайфунами в Приморье
- Reuters
Об этом пишет vostokmedia.com.
Борис Кубай подчеркнул, что в Приморье ожидаются другие погодные ненастья — это циклоны и атмосферные фронты, которые могут приблизиться к территории края.
Ближайший циклон должен образоваться уже 2 октября над Владивостоком. Из-за этого в крае ожидаются обильные дожди, на побережье возможен порывистый ветер.
В воскресенье, 4 октября, на край снова обрушатся дожди и придёт холодный фронт. В Приморье значительно похолодает.
Ранее, по сообщениям kp.ru, синоптики предупредили о резком похолодании в Санкт-Петербурге.