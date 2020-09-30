Умер автор книг о поросёнке Фунтике Валерий Шульжик

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Писатель Валерий Шульжик, автор серии книг о поросёнке Фунтике, скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщила его внучка Жаклин Сильвестр.
Умер автор книг о поросёнке Фунтике Валерий Шульжик
  • Кадр из мультфильма «Неуловимый Фунтик» / © студия «Экран» (1986)

«Сегодня утром из жизни ушёл мой любимый дедушка», — приводит её слова РИА Новости.

Шульжик написал десятки пьес, книг и детских стихов. Широкую известность ему принёс мультфильм «Приключения поросёнка Фунтика», снятый по его сценарию.

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