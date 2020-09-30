Умер автор книг о поросёнке Фунтике Валерий Шульжик

Писатель Валерий Шульжик, автор серии книг о поросёнке Фунтике, скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщила его внучка Жаклин Сильвестр.

Кадр из мультфильма «Неуловимый Фунтик» / © студия «Экран» (1986)