Хаматова рассказала о роли Раисы Горбачёвой в Театре наций

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Чулпан Хаматова в интервью с РИА Новости рассказала о роли Раисы Горбачёвой в Театре наций.
Хаматова рассказала о роли Раисы Горбачёвой в Театре наций
  • РИА Новости

«Сейчас я репетирую в Театре наций спектакль «Горбачёв» в постановке латвийского режиссёра Алвиса Херманиса. Я играю Раису Максимовну Горбачёву, а Женя Миронов — Михаила Сергеевича Горбачёва. С Раисой Максимовной я лично не встречалась, только с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым. Я его любила и люблю, полюбила ещё больше после личного знакомства», — сообщила актриса.

Она отметила, что отношение россиян к первой леди СССР было разным и неоднозначным, так как в перестройку люди не успели понять, какими личностями были Горбачёвы.

«У меня была соседка, которая, как только появлялась Раиса Максимовна, просто сходила с ума от злобы, и я не понимала почему, возможно, из-за неустроенности, зависти», — добавила актриса.

Премьерные спектакли «Горбачёв» пройдут на основной сцене Театра наций 10, 11, 14, 16 и 17 октября.

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