В Петербурге 2 октября будет введено ограничение движения из-за съёмок фильма

В Санкт-Петербурге 2 октября будет введено ограничение движения транспорта из-за съёмок фильма.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные пресс-службы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

В период с 06:00 до 20:00 автомобилисты не смогут проехать по нечётной стороне набережной канала Грибоедова от Вознесенского проспекта и от нечётной стороны набережной канала Грибоедова по Казначейской улице до Столярного переулка.

С 08:00 1 октября до 20:00 2 октября по указанным адресам нельзя будет останавливать транспортные средства.