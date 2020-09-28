Под Нижним Тагилом в рамках экопрограммы высадят 30 тысяч сеянцев сосны

Под Нижним Тагилом в бассейне реки Чусовой планируется высадить 30 тыс. сеянцев сосны в рамках экопрограммы «Операция Ч».

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на данные областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».

С 2017 года обществом охраны природы был организован ряд мероприятий по очистке и озеленению бассейна реки Чусовой.

В течение трёх лет в бассейне реки Чусовой было высажено более 150 тыс. сеянцев и саженцев зелёных насаждений, установлены контейнеры для сбора мусора, проведены сплавы и вывезено более 50 т мусора, а также сделан ремонт и созданы туристические стоянки.

В этом году мероприятие проводится при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровском крае начались работы по восстановлению лесов, которые погибли при пожарах или были вырублены.