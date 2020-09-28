В Хабаровском крае прокомментировали ситуацию с учётом численности диких животных
- © Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на данные правительства края.
Объектами охоты в крае являются кабарга, белогрудый медведь и другие дикие животные.
Обновлённые данные необходимы для принятия решения о квотах на их добычу.
«Мы должны видеть объективную картину», — цитирует издание врио губернатора.
Последний раз подобное исследование проводилось три года назад — в 2017 году.
Ранее НСН сообщила об открытии соколиного центра «Камчатка», оно запланировано на 2021 год. Питомник позволит защитить от браконьеров дальневосточных кречетов и повысить популяцию этих птиц.