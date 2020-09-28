В Хабаровском крае прокомментировали ситуацию с учётом численности диких животных

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поручил региональному Министерству природных ресурсов подготовить актуальные данные о численности диких животных, являющихся объектами охоты.
В Хабаровском крае прокомментировали ситуацию с учётом численности диких животных
  • © Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на данные правительства края.

Объектами охоты в крае являются кабарга, белогрудый медведь и другие дикие животные.

Обновлённые данные необходимы для принятия решения о квотах на их добычу.

«Мы должны видеть объективную картину», — цитирует издание врио губернатора.

Последний раз подобное исследование проводилось три года назад — в 2017 году.

Ранее НСН сообщила об открытии соколиного центра «Камчатка», оно запланировано на 2021 год. Питомник позволит защитить от браконьеров дальневосточных кречетов и повысить популяцию этих птиц.

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