В Хабаровском крае прокомментировали ситуацию с учётом численности диких животных

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поручил региональному Министерству природных ресурсов подготовить актуальные данные о численности диких животных, являющихся объектами охоты.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на данные правительства края.

Объектами охоты в крае являются кабарга, белогрудый медведь и другие дикие животные.

Обновлённые данные необходимы для принятия решения о квотах на их добычу.

«Мы должны видеть объективную картину», — цитирует издание врио губернатора.

Последний раз подобное исследование проводилось три года назад — в 2017 году.

Ранее НСН сообщила об открытии соколиного центра «Камчатка», оно запланировано на 2021 год. Питомник позволит защитить от браконьеров дальневосточных кречетов и повысить популяцию этих птиц.