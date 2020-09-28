Синоптики предупредили о порывистом ветре в Москве

Кратковременный дождь и порывистый ветер ожидаются в понедельник, 28 сентября, в Москве. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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