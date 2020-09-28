Синоптики предупредили о порывистом ветре в Москве
Кратковременный дождь и порывистый ветер ожидаются в понедельник, 28 сентября, в Москве. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
- © РИА Новости / Наталья Селиверстова
По его словам, ожидается юго-восточный ветер, 4—9 м/с, порывистый.
Атмосферное давление существенно не изменится и составит 755 мм рт. ст.
Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 28 сентября, ожидается до +15 °С.
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