В рамках акции «Сохраним лес» высадили более 7 млн деревьев

В рамках всероссийской акции «Сохраним лес» высадили более 7 млн деревьев.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Цель акции — посадить 40 млн деревьев в каждом из регионов, в том числе в пострадавших от лесных пожаров в 2020 году.

Одно из центральных мероприятий прошло в Татарстане.

«В республике отмечается высокий уровень пожарной безопасности в лесах, лесничества оснащены новой спецтехникой, активно развивается производство посадочного материала, защитное лесоразведение. Это стало возможным благодаря поддержке региональных властей», — заявил руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Мероприятия также проведены в Новосибирской и Тульской областях.

Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровском крае начались работы по восстановлению лесов, которые погибли при пожарах или были вырублены.