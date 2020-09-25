В рамках акции «Сохраним лес» высадили более 7 млн деревьев

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В рамках всероссийской акции «Сохраним лес» высадили более 7 млн деревьев.
В рамках акции «Сохраним лес» высадили более 7 млн деревьев
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Цель акции — посадить 40 млн деревьев в каждом из регионов, в том числе в пострадавших от лесных пожаров в 2020 году.

Одно из центральных мероприятий прошло в Татарстане.

«В республике отмечается высокий уровень пожарной безопасности в лесах, лесничества оснащены новой спецтехникой, активно развивается производство посадочного материала, защитное лесоразведение. Это стало возможным благодаря поддержке региональных властей», — заявил руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Мероприятия также проведены в Новосибирской и Тульской областях.

Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровском крае начались работы по восстановлению лесов, которые погибли при пожарах или были вырублены.

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