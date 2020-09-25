Венсан Кассель сравнил индустрию кино во Франции и США

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Актёр Венсан Кассель сравнил индустрию кино во Франции и США.
Венсан Кассель сравнил индустрию кино во Франции и США
  • Reuters

«Я считаю, что во Франции одна из сильных киноиндустрий мира. Тут снимают всё: вестерн, комедии, драмы, боевики. Я не считаю, что французское кино уступает фильмам Голливуда», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, в США мощная индустрия кино, в которую вкладывают огромные средства. Он также отметил рекламу.

«Да, могу согласиться, что некоторые французские, например, боевики стали напоминать американские. Это вопрос адаптации», — сказал Кассель.

Он добавил, что время не стоит на месте.

Ранее режиссёр Фёдор Бондарчук в беседе с газетой «Известия» рассказал о фильмах своего отца Сергея Бондарчука.

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