«Херсонес Таврический» попал в список лучших достопримечательностей по версии TripAdvisor
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Музей-заповедник представлен в номинации «Выбор путешественников».
«Мы признательны вам, дорогие посетители, за высокие оценки наших трудов. Мы делаем всё возможное, чтобы отдых на территории Херсонеса был комфортным, интересным и доступным», — заявили в администрации музея.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.