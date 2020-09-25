«Херсонес Таврический» попал в список лучших достопримечательностей по версии TripAdvisor

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Музей-заповедник «Херсонес Таврический» попал в список лучших достопримечательностей по версии международного сервиса TripAdvisor.
«Херсонес Таврический» попал в список лучших достопримечательностей по версии TripAdvisor
  • © Юрий Лашов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Музей-заповедник представлен в номинации «Выбор путешественников».

«Мы признательны вам, дорогие посетители, за высокие оценки наших трудов. Мы делаем всё возможное, чтобы отдых на территории Херсонеса был комфортным, интересным и доступным», — заявили в администрации музея.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.

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