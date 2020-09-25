Клара Новикова поделилась воспоминаниями о Вячеславе Войнаровском

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Артистка эстрады Клара Новикова поделилась воспоминаниями об оперном певце Вячеславе Войнаровском.
Клара Новикова поделилась воспоминаниями о Вячеславе Войнаровском
  • © Natalya Loginova/Russian Look
  • globallookpress.com

«Хотя мы и не являлись близкими друзьями, но, конечно, были хорошо знакомы, приятны и рады друг другу. Часто встречались на концертах. Войнаровский — очень милый и замечательный человек, хороший артист, всегда с улыбкой», — заявила она в беседе с ФАН.

По её мнению, Войнаровский одинаково успешно проявлял себя и на эстраде, и на оперной сцене.

Как отметила Новикова, у артиста были замечательные ирония и чувство юмора.

Ранее музыкант, участник дуэта «Братья Пономаренко» Александр Пономаренко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» назвал Войнаровского очень сильным и стойким человеком с невероятной волей.

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