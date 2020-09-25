В Telegram прокомментировали сбой в работе мессенджера

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Telegram устранил сбой в работе мессенджера, который наблюдался в Восточной Европе. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
В Telegram прокомментировали сбой в работе мессенджера
  • Reuters

«Некоторые наши пользователи в Восточной Европе могли испытывать проблемы с подключением в последние 45 минут. В настоящее время всё должно работать, приносим свои извинения за неудобства», — говорится в сообщении.

Согласно данным сайта Downdetector, ранее пользователи заявили о сбоях в работе мессенджера.

Так, проблемы были зафиксированы в России, Белоруссии, на Украине и в других странах.

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