В Telegram прокомментировали сбой в работе мессенджера

Telegram устранил сбой в работе мессенджера, который наблюдался в Восточной Европе. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

«Некоторые наши пользователи в Восточной Европе могли испытывать проблемы с подключением в последние 45 минут. В настоящее время всё должно работать, приносим свои извинения за неудобства», — говорится в сообщении.

Some of our users in Eastern Europe could have experienced connection issues in the last 45 minutes. Everything should be fine now, sorry for the inconvenience. — Telegram Messenger (@telegram) September 25, 2020

Согласно данным сайта Downdetector, ранее пользователи заявили о сбоях в работе мессенджера.

Так, проблемы были зафиксированы в России, Белоруссии, на Украине и в других странах.