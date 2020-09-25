Фёдор Бондарчук рассказал о фильмах отца

Режиссёр Фёдор Бондарчук рассказал о фильмах своего отца Сергея Бондарчука.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что «Война и мир» смотрится абсолютно современно.

«Картина революционна по своему языку. Представьте себе: там есть склейки по два кадра, по три, по четыре. Это сейчас мы так монтируем, и никакой проблемы в этом нет, но для тех времён это была смелость», — отметил Бондарчук.

По его словам, «Война и мир» неповторима и останется в истории отдельным колоссом, как «Бен Гур» и «Клеопатра».

«Но, например, «Они сражались за Родину» — картина уже совсем иного постановочного масштаба. В центре композиции — полк из 12 человек, однако это не менее убедительно», — сказал режиссёр.

Он также полагает, что картина «Судьба человека» гораздо шире и мощнее, чем рассказ Михаила Шолохова.

«Я уже не говорю про ленту «Степь», которая вообще не похожа на Бондарчука — это маленькое камерное произведение», — добавил режиссёр.

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