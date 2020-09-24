В WWF России рассказали о заповеднике «Медвежьи острова» в Якутии

Директор WWF России Дмитрий Горшков рассказал о заповеднике «Медвежьи острова» в Якутии.

«Название «Медвежьи» говорит само за себя. В тот момент, когда весной самки с медвежатами выходят из берлог, они особенно уязвимы и нуждаются в защите», — цитирует эксперта kp.ru.

По словам Горшкова, важно сохранять не только наземную часть, но и акваторию вокруг островов. Как отметил специалист, в настоящее время только 2,4% российских морских акваторий имеют охранный статус.

«Создание заповедника вокруг архипелага поможет нам уберечь уникальные экосистемы и приблизиться к общемировой цели — обеспечению охранным статусом 10% морских акваторий», — сказал он.

Площадь нового заповедника составляет 815 га. 27 видов животных, обитающих на Медвежьих островах, включены в Красную книгу.

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