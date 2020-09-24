В РИО оценили готовность Тульского кремля к 500-летнему юбилею

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Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин провёл расширенное заседание, одной из тем которого стало 500-летие Тульского кремля.
В РИО оценили готовность Тульского кремля к 500-летнему юбилею
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

«Современная Тула — это не только важный промышленный центр, но и город с колоссальным туристическим потенциалом. Я хотел бы отметить, как преобразили его масштабные реставрационные проекты и работы последних лет. К своему юбилею полностью восстановлен ансамбль Тульского кремля», — заявил Нарышкин.

Со своей стороны губернатор Алексей Дюмин отметил, что за последние три года благодаря федеральной поддержке действительно удалось провести масштабные работы. Например, в историческом ядре Тулы завершили формирование музейного квартала.

Ранее, как сообщало ФАН, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил награды ведущим реставраторам города.

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