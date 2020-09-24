В Совфеде призвали развивать российские соцсети

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ходе круглого стола на тему «После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России» призвал развивать отечественные соцсети.

«Мы должны отдавать себе отчёт в том, что мы работаем не на российских социальных площадках. Facebook, Google, Twitter — это всё не наше. И здесь есть очень большое поле для работы. Единственное, что относительно наше, — это Telegram», — цитирует «Российская газета» сенатора.

По мнению сенатора, нужно развивать собственные социальные сети.

Как говорится на сайте Совета Федерации, к участию в круглом столе были приглашены председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, официальный представитель МИД России Мария Захарова, генеральный директор RT Алексей Николов, а также представители органов государственной власти, крупнейших федеральных СМИ и общественных организаций.

Ранее генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с Nation News оценил риски при использовании онлайн-сервисов.