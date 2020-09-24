Феликс Коробов назвал Вячеслава Войнаровского феноменальным артистом

Главный дирижёр Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, заслуженный артист России Феликс Коробов прокомментировал сообщение о смерти певца Вячеслава Войнаровского.

«Не стало совершенно фантастического человека. Он был не просто гениальным певцом и феноменальным артистом. Он обладал неимоверным талантом дружбы, был фантастической души человеком», — заявил Коробов в беседе с телеканалом «360».

По его словам, сложно говорить о Войнаровском в прошедшем времени.

Со своей стороны, музыкант, участник дуэта «Братья Пономаренко» Александр Пономаренко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» назвал Войнаровского очень сильным и стойким человеком с невероятной волей.

«Ни для кого не секрет, что он болел всё это время. Были проблемы со здоровьем, но это никак не отражалось», — отметил он.

По его словам, Войнаровский был добрым, талантливым, невероятно наполняющим счастьем человеком.

Войнаровский скончался в Москве в возрасте 74 лет.