Мария Пахарь выразила соболезнования в связи со смертью Вячеслава Войнаровского

Оперная певица, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Мария Пахарь выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги Вячеслава Войнаровского.

«Человек потрясающего юмора», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, это был артист старой школы, интеллигентнейший человек, которого все обожали.

«Человек-праздник», — добавила Пахарь.

Со своей стороны, актёр и режиссёр театра Евгения Петросяна «Кривое зеркало» Михаил Смирнов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что Войнаровский шутил даже по поводу своего состояния.

«Мы давно не общались, хотя очень симпатизировали друг другу. Потому что Слава чувствовал себя всё хуже и хуже, выступал с нами всё меньше и меньше, и часто он мог только сидеть», — сообщил он.

Как добавил Смирнов, у таких людей чувство юмора отказывает последним.

Войнаровский скончался в Москве в возрасте 74 лет.