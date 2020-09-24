Мария Пахарь выразила соболезнования в связи со смертью Вячеслава Войнаровского

Короткая ссылка
Оперная певица, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Мария Пахарь выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги Вячеслава Войнаровского.
Мария Пахарь выразила соболезнования в связи со смертью Вячеслава Войнаровского
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

«Человек потрясающего юмора», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, это был артист старой школы, интеллигентнейший человек, которого все обожали.

«Человек-праздник», — добавила Пахарь.

Со своей стороны, актёр и режиссёр театра Евгения Петросяна «Кривое зеркало» Михаил Смирнов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что Войнаровский шутил даже по поводу своего состояния.

«Мы давно не общались, хотя очень симпатизировали друг другу. Потому что Слава чувствовал себя всё хуже и хуже, выступал с нами всё меньше и меньше, и часто он мог только сидеть», — сообщил он.

Как добавил Смирнов, у таких людей чувство юмора отказывает последним.

Войнаровский скончался в Москве в возрасте 74 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить