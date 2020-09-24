В Московской области рассказали о наиболее комфортных местах для прогулок осенью

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В комитете по туризму Московской области рассказали о наиболее живописных местах для прогулок осенью в Подмосковье.
В Московской области рассказали о наиболее комфортных местах для прогулок осенью
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные пресс-службы комитета.

Эксперты назвали несколько наиболее живописных, комфортных и необычных мест для прогулок: музей-усадьба «Архангельское», парк «Пехорка», музей-заповедник «Зарайский кремль», заказник «Журавлиная родина», киногород Piligrim Porto, который представляет собой европейский городок XVIII века.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы сообщил, что на цифровом сервисе Russpass появились туристические предложения от трёх регионов России — Белгородской, Новгородской и Тульской областей.

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