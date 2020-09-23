В Сирии отреставрируют древний замок Хирбет Газале

В Сирии проводят реставрацию древнего замка Хирбет Газале.

Как передаёт ФАН, Хирбет Газале расположен примерно в 20 км на северо-восток от столицы провинции Дараа. Рядом с ним проходит международная трасса, соединяющая Дамаск с Иорданией. Культурные достопримечательности этого района серьёзно пострадали от действий террористов, пока армия САР не освободила его в 2014 году.

Руководитель отдела археологических раскопок Ваэль Киван рассказал, что в провинции Дараа огромное число памятников древних культур, которые были созданы разными цивилизациями.

Специалисты провели комплексное исследование, которое позволило начать ремонт повреждённых стен замка Алеппо и нескольких рынков.

Работа сирийских реставраторов по восстановлению базара Аль-Сакатия была номинирована на международную премию ICCROM-Sharjah Awards за передовую практику в области сохранения культурного наследия арабского региона.

Как ранее писал сайт газеты «Известия», в Хакасии во время раскопок кургана археологи обнаружили неразграбленное скифское захоронение.