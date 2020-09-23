Актриса Карина Гурьева рассказала о работе с Юрием Стояновым.

«Когда работаешь в кадре с актёрами такого уровня, всегда есть чему поучиться. Поражает, насколько Стоянов быстро входит в кадр и преображается, во-вторых, насколько он вариативен. Это талант — жить в кадре», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, Стоянов оказался очень общительным, человеком очень широкой души.

Гурьева также отметила, что артист охотно делился своим опытом, давал очень чёткие и точные подсказки.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.