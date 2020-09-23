Карина Гурьева рассказала о работе с Юрием Стояновым

Короткая ссылка
Актриса Карина Гурьева рассказала о работе с Юрием Стояновым.
Карина Гурьева рассказала о работе с Юрием Стояновым
  • © i_am_karina_guryeva
  • Instagram

«Когда работаешь в кадре с актёрами такого уровня, всегда есть чему поучиться. Поражает, насколько Стоянов быстро входит в кадр и преображается, во-вторых, насколько он вариативен. Это талант — жить в кадре», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, Стоянов оказался очень общительным, человеком очень широкой души.

Гурьева также отметила, что артист охотно делился своим опытом, давал очень чёткие и точные подсказки.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить