Карина Гурьева рассказала о работе с Юрием Стояновым
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«Когда работаешь в кадре с актёрами такого уровня, всегда есть чему поучиться. Поражает, насколько Стоянов быстро входит в кадр и преображается, во-вторых, насколько он вариативен. Это талант — жить в кадре», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.
По её словам, Стоянов оказался очень общительным, человеком очень широкой души.
Гурьева также отметила, что артист охотно делился своим опытом, давал очень чёткие и точные подсказки.
Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.