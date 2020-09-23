Безруков рассказал о новом сезоне Губернского театра

Худрук Губернского театра актёр Сергей Безруков рассказал о новом сезоне.

«Мы уже репетируем полным ходом параллельно несколько пьес. 29 октября — премьера спектакля «Поэтическое кафе «Луч» в постановке Ольги Матвеевой, в основе — поэзия периода оттепели», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам Безрукова, 11 и 12 декабря ожидается премьера спектакля «Дядя Ваня», который он ставит к 160-летию Антона Чехова.

Как отметил Безруков, в этом сезоне после перерыва он выйдет на сцену как артист.

«Долгое время был только художественным руководителем и режиссёром-постановщиком, почти пять лет не играл в новых спектаклях своего театра. И вот наконец сыграю главную роль — Ивана Петровича Войницкого», — сообщил он.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.