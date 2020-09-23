В «Новом Иерусалиме» стартует open-air фестиваль

На территории музейного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре с 23 по 27 сентября пройдёт традиционный музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей».

Об этом сообщает телеканал «360».

В фестивале примут участие Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, Московский камерный оркестр MusicaViva и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы».

Из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдёт в круглом уличном музейном атриуме, стены которого позволят воспроизвести эффект объёмной 3D-проекции и создадут максимально комфортные условия для зрителей. На площадке будут смонтированы специальные установки, которые не дадут гостям фестиваля замёрзнуть.

«В программе фестиваля мне особенно хотелось подчеркнуть эту идею возрождения — в самых разных аспектах. Здесь и поздний ренессанс — музыка эпохи барокко, и тема духовного возрождения в сочинениях Штрауса, Малера. Программа фестиваля охватывает, разные эпохи и разные взгляды на культурное наследие, искусство разных стран, разных ментальностей и религий», — заявил художественный руководитель фестиваля Василий Петренко.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину.