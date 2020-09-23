В Якутии рассказали о ситуации с лесными пожарами
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«За прошедшие сутки в зоне обслуживания ликвидировано 11 лесных пожаров… В зоне контроля, на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда, где тушение приостановлено решением КЧС правительства РС(Я), действуют девять термоточек на общей площади 426 га», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Уточняется, что наблюдение за возгораниями осуществляется с использованием космических средств.
Также сообщается, что на данный момент на территории Якутии принимаются меры по тушению десяти лесных пожаров.
Ранее спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области.