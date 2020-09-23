В Якутии рассказали о ситуации с лесными пожарами

Короткая ссылка
В Якутии прокомментировали ситуацию с лесными пожарами.
В Якутии рассказали о ситуации с лесными пожарами
  • © РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"

«За прошедшие сутки в зоне обслуживания ликвидировано 11 лесных пожаров… В зоне контроля, на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда, где тушение приостановлено решением КЧС правительства РС(Я), действуют девять термоточек на общей площади 426 га», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Уточняется, что наблюдение за возгораниями осуществляется с использованием космических средств.

Также сообщается, что на данный момент на территории Якутии принимаются меры по тушению десяти лесных пожаров.

Ранее спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить