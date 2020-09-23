В Якутии рассказали о ситуации с лесными пожарами

В Якутии прокомментировали ситуацию с лесными пожарами.

«За прошедшие сутки в зоне обслуживания ликвидировано 11 лесных пожаров… В зоне контроля, на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда, где тушение приостановлено решением КЧС правительства РС(Я), действуют девять термоточек на общей площади 426 га», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Уточняется, что наблюдение за возгораниями осуществляется с использованием космических средств.

Также сообщается, что на данный момент на территории Якутии принимаются меры по тушению десяти лесных пожаров.

Ранее спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области.