Артисты Александринского театра получили награды за вклад в развитие культуры

Артисты Александринского театра Пётр Семак и Николай Мартон получили награды за вклад в развитие культуры.

Об этом сообщает kp.ru.

«Народный артист России Николай Сергеевич Мартон за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награждён орденом Александра Невского», — заявили в театре.

Семак удостоен ордена Дружбы, также за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее, как сообщал сайт «Аргументы и факты», Владимир Машков рассказал о начале театрального сезона и работе в качестве режиссёра.