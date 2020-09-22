Артисты Александринского театра получили награды за вклад в развитие культуры
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Об этом сообщает kp.ru.
«Народный артист России Николай Сергеевич Мартон за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награждён орденом Александра Невского», — заявили в театре.
Семак удостоен ордена Дружбы, также за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Ранее, как сообщал сайт «Аргументы и факты», Владимир Машков рассказал о начале театрального сезона и работе в качестве режиссёра.