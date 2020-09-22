Художник Сергиенко рассказал о проекте «Арт-Станция» в Петербурге

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Художник и бизнесмен Алексей Сергиенко рассказал о проекте «Арт-Станция» в Санкт-Петербурге.
Художник Сергиенко рассказал о проекте «Арт-Станция» в Петербурге
  • © Алексей Сергиенко
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«Строительные работы на объекте почти закончены. Мы вывезли оттуда 1450 кубометров строительного мусора и более 450 кубометров бытового», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, администрация Петроградского района обещала помочь с благоустройством прилегающей территории.

Как отметил Сергиенко, уже выделено помещение под школу искусств, а также зал — под постоянную коллекцию серьёзного искусства.

«Я буду куратором зала современного искусства. Там не будет постоянной экспозиции, только временные выставки, концерты, перформансы, мастер-классы и много другое. Обязательно будет лекторий — я очень люблю и читать, и слушать лекции по искусству. На крыше будем проводить занятия по йоге», — сообщил он.

Ранее заведующая отделом экскурсионно-лекционной работы Русского музея Валентина Горлова в беседе с Nation News рассказала о деятельности учреждения во время пандемии.

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