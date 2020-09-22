В Подмосковье открылась уникальная выставка в лесу

В Подмосковье открылась экспозиция ландшафтных объектов «ЧА ЩА. Выставка в лесах».

Её организатор и директор галереи JART Александр Корытов рассказал «360», как возникла идея такого проекта.

«Когда пришла пандемия, у нас это перешло в концепцию, поскольку музеи были закрыты. Мы сделали фактически скульптурный парк под открытым небом в лесу», — пояснил Корытов.

Для экспозиции директор галереи JART придумал особое понятие — арт-трекинг. Оно предполагает передвижение по лесу при ознакомлении с искусством. Часть объектов для этого установили рядом с дорогой. Чтобы увидеть другие, придётся углубиться в лес.

«Кольцевой общий маршрут составляет 2 км. Если заходить в чащу и искать другие объекты — они разбросаны, спрятаны, — то это превращается в полуторачасовую прогулку», — сказал организатор выставки.

Экспозиция готовилась полгода. Участие в ней принимают 28 авторов, которые возвели на предоставленной им территории 42 инсталляции.

Экспозиция «ЧА ЩА. Выставка в лесах» открыта для посетителей с 20 сентября по 20 октября. Любителей искусства ждут на территории курорта Пирогово в посёлке Тур в Мытищах. Вход на неё бесплатный, но для посещения придётся пройти регистрацию.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве ко Дню города открыто около 100 арт-объектов.