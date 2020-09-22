Синоптики рассказали о надвигающемся на Приморье мощном циклоне

Синоптики рассказали о надвигающемся на Приморский край мощном циклоне.

Как сообщает vostokmedia.com со ссылкой на данные «Примпогоды», в середине недели к краю подойдёт атмосферный фронт, который может вызвать в отдельных районах Приморья небольшой дождь.

В четверг, 24 сентября, гребень антициклона обусловит погоду без существенных осадков. А в пятницу, 25 сентября, к региону подойдёт очередной атмосферный фронт. На сегодняшний день есть два сценария дальнейшего развития событий.

В настоящее время в Тихом океане, южнее Японских островов, кружит тропическая депрессия. В ближайшие сутки она может развиться до тропического шторма, который в пятницу ночью окажется в Японском море. После этого вихрь будет смещаться над акваторией на северо-восток. По первому сценарию его траектория может пройти ближе к островам Японии. В этом случае в Приморье усилится ветер, а вот серьёзных осадков не ожидается.

По второму сценарию траектория вихря пройдёт над центральной частью Японского моря. В этом случае есть вероятность, что на юго-востоке края снова пройдут сильные дожди.