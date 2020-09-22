Умер работавший над «Чужим» и «Назад в будущее» художник Рон Кобб

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В Австралии на 84 году жизни умер американский художник и иллюстратор Рон Кобб, работавший в том числе над дизайнами для фильмов «Чужой», «Назад в будущее» и «Инопланетянин».
Умер работавший над «Чужим» и «Назад в будущее» художник Рон Кобб
  • © kinopoisk.ru

Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его супругу Робин Лав.

Кобб скончался в день своего рождения 21 сентября от деменции с тельцами Леви.

Художник родился в Лос-Анджелесе в 1937 году, он начал карьеру в студии Disney. Кобб стал автором дизайна некоторых существ из «Звёздных войн», придумал оружие «Конана-варвара», создал внешний вид и интерьер корабля Ностромо в фильме «Чужой», а также машину времени DeLorean в фильме «Назад в будущее».

В конце августа американский актёр Чедвик Боузман, исполнитель главной роли в фильме «Чёрная пантера», скончался в возрасте 43 лет.

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