Под Гусь-Хрустальным произошло крупное ДТП с участием автобуса
- РИА Новости
Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на данные пресс-службы областного УМВД.
По предварительной информации, 43-летний водитель Renault при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу районного сообщения Гусь-Хрустальный — Колпь, в результате чего произошло столкновение.
В ДТП погиб водитель легкового автомобиля, пассажир Renault госпитализирован.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.