Под Гусь-Хрустальным произошло крупное ДТП с участием автобуса

Под Гусь-Хрустальным в Московской области произошло крупное ДТП с участием автобуса и автомобиля, есть жертвы.

Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на данные пресс-службы областного УМВД.

По предварительной информации, 43-летний водитель Renault при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу районного сообщения Гусь-Хрустальный — Колпь, в результате чего произошло столкновение.

В ДТП погиб водитель легкового автомобиля, пассажир Renault госпитализирован.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.