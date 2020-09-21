Под Гусь-Хрустальным произошло крупное ДТП с участием автобуса

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Под Гусь-Хрустальным в Московской области произошло крупное ДТП с участием автобуса и автомобиля, есть жертвы.
Под Гусь-Хрустальным произошло крупное ДТП с участием автобуса
  • РИА Новости

Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на данные пресс-службы областного УМВД.

По предварительной информации, 43-летний водитель Renault при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу районного сообщения Гусь-Хрустальный — Колпь, в результате чего произошло столкновение.

В ДТП погиб водитель легкового автомобиля, пассажир Renault госпитализирован.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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