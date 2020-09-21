В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили ﻿«жёлтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Об этом следует из данных прогностической карты Гидрометцентра России.

АГН «Москва»

© Андрей Любимов

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — указано в тексте. Предупреждение о порывистом ветре действует в Москве и Подмосковье с 09:00 до 21:00 21 сентября. Ранее сообщалось, что в Москве 42 автомобиля получили повреждения из-за непогоды.