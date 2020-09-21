В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

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В Москве и Подмосковье объявили ﻿«жёлтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Об этом следует из данных прогностической карты Гидрометцентра России.
В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Любимов

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — указано в тексте.

Предупреждение о порывистом ветре действует в Москве и Подмосковье с 09:00 до 21:00 21 сентября.

Ранее сообщалось, что в Москве 42 автомобиля получили повреждения из-за непогоды.

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