В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Об этом следует из данных прогностической карты Гидрометцентра России.
- АГН «Москва»
- © Андрей Любимов
«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — указано в тексте.
Предупреждение о порывистом ветре действует в Москве и Подмосковье с 09:00 до 21:00 21 сентября.
Ранее сообщалось, что в Москве 42 автомобиля получили повреждения из-за непогоды.
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