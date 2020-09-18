Оскар Кучера рассказал о мюзикле «Дон Жуан. Нерассказанная история»

Короткая ссылка
Актёр Оскар Кучера рассказал о мюзикле «Дон Жуан. Нерассказанная история», который покажут 22, 23 и 24 сентября в Санкт-Петербурге.
Оскар Кучера рассказал о мюзикле «Дон Жуан. Нерассказанная история»
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Прежде всего, это очень классная история, она меня зацепила», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, история объясняет, почему Дон Жуан стал именно Дон Жуаном, а не очередным Казановой.

«В пьесе о моём герое сказано так: человек — посланник кардинала, Исполнитель. Но это играть неинтересно, поэтому я попробовал обострить предлагаемые обстоятельства и сыграть Смерть», — сообщил Кучера.

Как отметил артист, это единственный персонаж, который влияет на исход событий, говорит, что никому не желает зла, кроме тех, кто сам его себе желает, а тот, кто хочет добра, от него видит только добро.

Ранее, как сообщал сайт «Аргументы и факты», Владимир Машков рассказал о начале театрального сезона и работе в качестве режиссёра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить