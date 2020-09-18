Актёр Оскар Кучера рассказал о мюзикле «Дон Жуан. Нерассказанная история», который покажут 22, 23 и 24 сентября в Санкт-Петербурге.

«Прежде всего, это очень классная история, она меня зацепила», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, история объясняет, почему Дон Жуан стал именно Дон Жуаном, а не очередным Казановой.

«В пьесе о моём герое сказано так: человек — посланник кардинала, Исполнитель. Но это играть неинтересно, поэтому я попробовал обострить предлагаемые обстоятельства и сыграть Смерть», — сообщил Кучера.

Как отметил артист, это единственный персонаж, который влияет на исход событий, говорит, что никому не желает зла, кроме тех, кто сам его себе желает, а тот, кто хочет добра, от него видит только добро.

Ранее, как сообщал сайт «Аргументы и факты», Владимир Машков рассказал о начале театрального сезона и работе в качестве режиссёра.