В сети вышел трейлер сериала «Гусар» с Гариком Харламовым

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Телеканал ТНТ обнародовал трейлер комедийного сериала «Гусар» с Гариком Харламовым в главной роли. Ролик впервые публикует RT.
В сети вышел трейлер сериала «Гусар» с Гариком Харламовым
  • © Пресс-служба телеканала ТНТ

Как уточнили в пресс-службе канала, «Гусар» станет первой осенней премьерой слота, в котором показывают наиболее смешные сериалы.

На ТНТ подчеркнули, что в этом проекте Харламов впервые исполнил главную роль. Сюжет ленты завязан на теме путешествий во времени.

«Гусар Григорий Савельевич Рыльский —  русский боевой офицер, лихой и бравый любитель женщин и алкоголя, настоящий патриот и человек чести. Волей судьбы и стараниями одержимого учёного Мити Журавлёва гусар не успевает доставить секретное послание Кутузову и попадает из 1812 года в наше время — в ту самую квартиру, в которой Журавлёву удалось запустить машину времени», — рассказали в пресс-службе.

Режиссёром проекта стал Рустам Мосафир («Скиф»), роли в «Гусаре» исполнили Павел Рассомахин, Екатерина Ковальчук, Сергей Белов, Екатерина Радченко и другие артисты.

Первый эпизод сериала выйдет в эфир 5 октября.

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