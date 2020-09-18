В Музее Родена прокомментировали ситуацию с пандемией

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Директор Музея Огюста Родена Катрин Шевийо прокомментировала ситуацию с пандемией.
В Музее Родена прокомментировали ситуацию с пандемией
  • РИА Новости

«Обычно в это время года 70% наших гостей — иностранцы, а остальные — французы. Сейчас туристов нет, поэтому число посетителей сократилось до 30%, что не так плохо в нынешних условиях. Мы терпим колоссальные убытки, но стремимся не унывать», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, музей принял меры предосторожности и прежде всего изменил маршрут так, чтобы посетители не пересекались.

Как уточнила Шевийо, убытки составляют около €4,4 млн из общего бюджета в €11 млн.

«У Музея Родена особый статус. Он находится на самофинансировании. Поэтому даже в кризисной ситуации вынужден черпать средства из своих резервов», — добавила она.

Ранее заведующая отделом экскурсионно-лекционной работы Русского музея Валентина Горлова в беседе с Nation News рассказала о деятельности учреждения во время пандемии.

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