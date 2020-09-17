Армандо Ианнуччи рассказал о перспективах кино

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Режиссёр Армандо Ианнуччи рассказал о перспективах кино.
Армандо Ианнуччи рассказал о перспективах кино
  • Reuters

«Очень надеюсь, что кино, особенно независимое, выстоит в это тяжёлое время. Потому что есть что-то неповторимое при просмотре фильма в кинотеатре», — цитирует режиссёра «Российская газета».

По словам Ианнуччи, он очень любит показы, когда фильм представляют аудитории и отвечают на вопросы.

«Телевидение и интернет не предоставляют такой возможности. Я понимаю, что возврат к обычному и привычному не произойдёт быстро. Это займёт время. Пока что мы ищем новые пути», — добавил режиссёр.

Ранее Ианнуччи в беседе с газетой «Известия» рассказал о фильме «История Дэвида Копперфильда».

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