В Ростовской области рассказали о планах по проверке приютов для безнадзорных животных

Управление ветеринарии Ростовской области приступит к первым проверкам приютов по содержанию безнадзорных животных на исполнение новых правил с 2021 года.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время ветеринары проводят разъяснительную работу по организации работы учреждений, на которые часто поступают жалобы от населения.

С начала года управление получило 64 обращения по вопросам нарушения правил содержания животных.

Ранее ОТР сообщало, что член экспертного совета комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Борис Кокотов оценил ситуацию с чипированием домашних животных.