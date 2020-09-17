В Ростовской области рассказали о планах по проверке приютов для безнадзорных животных

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Управление ветеринарии Ростовской области приступит к первым проверкам приютов по содержанию безнадзорных животных на исполнение новых правил с 2021 года.
В Ростовской области рассказали о планах по проверке приютов для безнадзорных животных
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время ветеринары проводят разъяснительную работу по организации работы учреждений, на которые часто поступают жалобы от населения.

С начала года управление получило 64 обращения по вопросам нарушения правил содержания животных.

Ранее ОТР сообщало, что член экспертного совета комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Борис Кокотов оценил ситуацию с чипированием домашних животных.

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