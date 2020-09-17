Особо охраняемая природная территория «Лагуна Буссе» в Сахалинской области стала природным парком.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.

Соответствующий проект одобрили в Министерстве природных ресурсов и экологии России.

На территории «Лагуны Буссе» нельзя заниматься промышленным рыболовством, использовать водолазное снаряжение, строить капитальные сооружения.

Разрешается любительская рыбалка, сбор дикоросов, охота в установленные сроки. В некоторых местах можно строить объекты туристической инфраструктуры.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Сочинский национальный парк разработал квест для детей.