Лагуна Буссе в Сахалинской области стала природным парком
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Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.
Соответствующий проект одобрили в Министерстве природных ресурсов и экологии России.
На территории «Лагуны Буссе» нельзя заниматься промышленным рыболовством, использовать водолазное снаряжение, строить капитальные сооружения.
Разрешается любительская рыбалка, сбор дикоросов, охота в установленные сроки. В некоторых местах можно строить объекты туристической инфраструктуры.
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