Армандо Ианнуччи рассказал о фильме «История Дэвида Копперфильда»

Короткая ссылка
Режиссёр Армандо Ианнуччи рассказал о фильме «История Дэвида Копперфильда».
Армандо Ианнуччи рассказал о фильме «История Дэвида Копперфильда»
  • Reuters

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что Чарльз Диккенс — его любимый писатель.

«Меня поражает, как ему удаётся говорить о самых сложных социальных, а иногда и философских вопросах и при этом быть невероятно увлекательным», — отметил режиссёр.

По словам Ианнуччи, он точно понимал, что не будет делать ещё одну традиционную костюмную драму, поскольку это бессмысленно.

«Нет, это должно было быть совершенно новое прочтение. Этот фильм будет смотреть сегодняшний зритель, и он просто не обратит внимание на нафталиновую сказочку по мотивам романа», — пояснил режиссёр.

Как добавил Ианнуччи, он хотел, чтобы у аудитории перед глазами пронеслась вся жизнь Копперфильда и тех, кто его окружал.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить