Режиссёр Армандо Ианнуччи рассказал о фильме «История Дэвида Копперфильда».

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что Чарльз Диккенс — его любимый писатель.

«Меня поражает, как ему удаётся говорить о самых сложных социальных, а иногда и философских вопросах и при этом быть невероятно увлекательным», — отметил режиссёр.

По словам Ианнуччи, он точно понимал, что не будет делать ещё одну традиционную костюмную драму, поскольку это бессмысленно.

«Нет, это должно было быть совершенно новое прочтение. Этот фильм будет смотреть сегодняшний зритель, и он просто не обратит внимание на нафталиновую сказочку по мотивам романа», — пояснил режиссёр.

Как добавил Ианнуччи, он хотел, чтобы у аудитории перед глазами пронеслась вся жизнь Копперфильда и тех, кто его окружал.

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