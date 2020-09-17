В Русском музее рассказали о работе во время пандемии

Заведующая отделом экскурсионно-лекционной работы Русского музея Валентина Горлова рассказала о деятельности учреждения во время пандемии.

«У нас разнообразные экспозиции: живопись, графика, декоративно-прикладное и народное искусство. Сеансы групп состоят из пяти человек, которые находятся в масках. Экскурсовод выходит на экспозицию тоже в маске и перчатках. Разумеется, дистанция в полтора метра соблюдается», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, музей решил ограничить посещение для детей, но сотрудники надеются на возвращение всех детских проектов в январе 2021 года.

Также планируется постепенно возобновить работу лектория.

Ранее китайский художник Чжан Хуань в беседе с газетой «Известия» рассказал о своей выставке «В пепле истории» в Эрмитаже.